По делу о теракте в Новоалексеевке проходят более 40 свидетелей и 10 потерпевших

На очередном судебном заседании по делу о теракте в поселке Новоалексеевка Херсонской области 27 июня заслушали показания свидетелей, в том числе и из других регионов – в режиме видеоконференции.

Пресс-секретарь прокуратуры Херсонской области Анна Чернявская рассказала Крым.Реалии, что на судебном слушании планируют заслушать более сорока свидетелей.

Анна Чернявская уточнила, что в ходе судебного процесса уже дали показания потерпевшие, в том числе и физические, и юридические лица. Всего в деле фигурируют более 10 потерпевших.

Следующее заседание было назначено на 29 июня. На нем также планируют продолжить опрос свидетелей.

Ранее суд постановил продолжить обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

14 апреля 2016 года в поселке Новоалексеевка Генического района Херсонской области произошел взрыв в автомобиле ВАЗ-2101 с одесскими номерами, припаркованном в общественном месте. Взрыв, в результате которого один человек погиб и четверо получили ранения, квалифицировали как теракт.

Херсонская область граничит с аннексированным Россией Крымом.

После аннексии Крыма в 2014 году между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».