В Симферополе горел авторынок на проспекте Победы

В Симферополе 27 июня загорелся автомобильный рынок на проспекте Победы. Как сообщает пресс-служба управления МЧС России по Крыму, возгорание началось в одном из магазинов, пламя перекинулось на соседний магазин и начало быстро распространяться.

О пострадавших ничего не сообщается.

Спасатели отмечают, что тушение огня осложнялось тем, что в магазинах хранилось большое количество горючих материалов из пластика.

«Тушение пожара осуществлялось с двух направлений, спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания, так как пожар сопровождался сильным задымлением. Благодаря слаженным действиям огнеборцев в 19.02 час. пожар был ликвидирован, огонь удалось взять «в кольцо», не допустив его дальнейшее распространение на соседние помещения. Общее руководство тушения пожара осуществлялось оперативным штабом, который был развернут на территории рынка», – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что в результате пожара, площадь которого составила 30 кв. м., была повреждена кровля и металлопластиковые изделия, которые находились в магазине. Размер ущерба, нанесенного пожаром, устанавливается, на месте работают эксперты, которые выясняют причины возникновения пожара, сообщают спасатели.