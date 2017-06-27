Госсекретарь США отметил прогресс Украины в борьбе с торговлей людьми

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Вашингтоне 27 июня с Отчетом о торговле людьми 2017 (TIP), назвал Украину среди тех государств, которые достигли определенных успехов в борьбе с торговлей людьми. Об этом 27 июня сообщает Радiо Свобода.

«В Украине – государстве, которое уже несколько лет находится в списке наблюдения, Генеральная прокуратура выдала директивы по улучшению расследования торговли людьми и увеличению усилий, направленных на искоренение соучастия, в частности, работников полиции в этих процессах», – заявил Рекс Тиллерсон, сославшись на директивы, которые выпустила ГПУ по улучшению расследований по данной проблематике.

Он отметил устранение препятствий при борьбе с «оборотнями в погонах» и госслужащими, осуществляющими данные преступления. Так, Тиллерсон вспомнил о случае, когда воспитатель детского приюта пытался продать подопечного.

В Отчете о торговле людьми в мире 187 стран разделены на три группы. Украина вошла во вторую группу, которая в свою очередь разделена на две части. Тиллерсон отметил, что «в течение многих лет Украина входила в «особый список» при второй группе», страны с которого не соответствуют стандартам американского закона о защите жертв работорговли, хотя и делают серьезные шаги в данном направлении, но обременены рядом препятствий.

Сейчас же, по словам Тиллерсона, Украина перешла в «основной состав» второй группы.