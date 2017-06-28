В Крыму рапортуют о запуске мобильного приложения «Я. Крым – точка притяжения»

Министр курортов и туризма подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Стрельбицкий 27 июня рассказал о запуске мобильного приложения «Я. Крым – точка притяжения», которое можно скачать бесплатно в интернет-сервисах AppStore, GooglePlay и ЯндексStore.

По его словам, приложение разработано при поддержке крымского министерства.

«Мы постоянно стремимся к тому, чтобы сделать отдых гостей комфортным, запоминающимся, ярким на эмоции и открытия. Я рад, что есть такой некоммерческий проект – бесплатное мобильное приложение, в котором доступны полезные и актуальные разделы. Приложение станет отличным помощником при планировании поездки в Крым и во время пребывания на полуострове. В нем используется информация с туристического портала Крыма», – отметил Стрельбицкий.

Как сообщает пресс-служба крымского министерства, в приложении имеются разделы «Новости», «Про Крым», «Где остановиться», «Где поесть», «Что посмотреть», «Чем заняться», «Фото», «Видео», а также «Автопрокат» и «Такси».

Как сообщается, с помощью мобильного приложения можно вызывать такси, прокладывать маршрут по Крыму, связываться с экстренными службами, горячими линиями, аэропортом, вокзалами и паромной переправой.

В декабре 2014 года В США запретили американским компаниям работать с клиентами, которые находятся в Крыму, и осуществлять операции с агентами на полуострове.

Из-за санкций жителям Крыма был закрыт доступ к программам из магазина приложений Google Play market (как платным, так и бесплатным) для устройств с операционной системой Android, заблокировано скачивание приложений из магазина App Store американской компании Apple, заблокированы аккаунты разработчиков мобильных приложений Google Play и нет доступа к сервисам Google Apps, Google AdSense и Google Analytics. Тем не менее, на полуострове научились обходить блокировки, и пользуются мобильными приложениями указанных компаний.