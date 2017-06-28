Радио Крым.Реалии: Зачистка Ай-Петри, «отжим» санатория и преследование журналистов

Кому выгодна зачистка плато Ай-Петри от мелкого бизнеса? За что в Симферополе задержали представителей профсоюза работников культуры Крыма, и как задержания связаны с детским оздоровительным лагерем? Почему правозащитный центр «Мемориал» признал дело крымского журналиста Николая Семены политически мотивированным и как это поможет правосудию?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии Сергей Мокрушин ищет ответы на эти вопросы с российскими общественными активистами Ильей Большедворовым и Владимиром Гарначуком, главой Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александром Лиевым, крымским журналистом Николаем Семеной, председателем совета Правозащитного центра «Мемориал» Александром Черкасовым, диссидентом Германом Обуховым и главой Национального союза журналистов Украины Сергеем Томиленко.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.