«Незаконные» строения на семи улицах Симферополя необходимо снести – местные власти

Подконтрольная Кремлю администрация Симферополя 27 июня приняла постановление, в которм указаны семь улиц города с расположенными на них «незаконными» строениями. В решении говорится, что объекты необходимо снести в трехмесячный срок.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы российской администрации Симферополя.

«Речь идет о сносе объектов капитального строительства, самовольно размещенных без наличия разрешительных документов по адресам: переулок Русский, 83, ул. Киевская,4 (литера «Ж»), объекта капитального строительства, расположенного в районе жилого дома №5 по улице Пахотная, объекта капитального строительства, расположенного в районе проспекта Кирова/ул.Попова,70/2, объектов самовольного строительства (капитальные гаражи), незаконно возведенных в районе жилых домов по улице Пушкина, 26 и улице Самокиша,16 в количестве 4 единиц, объекта капитального строительства, размещенного на земельном участке по улице Декабристов, 23», – говорится в тексте.

По информации пресс-службы, если объекты не снесут самовольно, то администрации «примет меры», а расходы возложат на предпринимателей.

Накануне в администрации Симферополе сообщили о намерении снести «незаконные» гаражи в городе. А российский глава ведомства принял решение о начале работ по выявлению таких конструкций.

1 апреля симферопольские власти осуществили принудительный демонтаж торговых объектов мини-рынка на улице Козлова в Симферополе.