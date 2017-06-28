ЕС 28 июня должен продлить экономические санкции против России

Европейский союз официально продлит действие экономических санкций против России 28 июня, сообщает брюссельский корреспондент Радио Свобода.

На следующий день решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу.

22 июня президент Европейского совета Дональд Туск сообщил, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе договорились продолжить экономические санкции против России из-за невыполнения ею Минских соглашений.

Решение о продлении экономических секторальных санкции для России принимается Евросоюзом по письменной процедуре после соответствующих рекомендаций канцлера Германии и президента Франции.

США, Евросоюз и другие западные страны в несколько этапов ввели санкции против России – сначала из-за аннексии Крыма, затем - из-за роли Москвы в вооруженном конфликте на Донбассе.

Срок действия жестких, секторальных санкций, введенных ЕС против России, истекает в июле.