Доступность ссылки

logo-print
Все сайты RFE/RL
текст для поиска...
Новости

ЕС 28 июня должен продлить экономические санкции против России

Европейский союз официально продлит действие экономических санкций против России 28 июня, сообщает брюссельский корреспондент Радио Свобода.

На следующий день решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу.

22 июня президент Европейского совета Дональд Туск сообщил, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе договорились продолжить экономические санкции против России из-за невыполнения ею Минских соглашений.

Решение о продлении экономических секторальных санкции для России принимается Евросоюзом по письменной процедуре после соответствующих рекомендаций канцлера Германии и президента Франции.

США, Евросоюз и другие западные страны в несколько этапов ввели санкции против России – сначала из-за аннексии Крыма, затем - из-за роли Москвы в вооруженном конфликте на Донбассе.

Срок действия жестких, секторальных санкций, введенных ЕС против России, истекает в июле.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG