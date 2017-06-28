Новый прокурор не захотел ознакомиться с материалами дела Ильми Умерова – адвокат

Новый прокурор Елена Артеменко, которая на заседании 28 июня вступила в дело Ильми Умерова, не захотела ознакомиться с материалами его дела. Об этом Крым.Реалии рассказал адвокат обвиняемого Марк Фейгин.

«Я не сталкивался с такой формой замены, она заявила, что ей на надо знакомиться с материалами следствия. Что свидетельствует – либо она знает, каким будет приговор, либо это человек абсолютно компетентный. Но мы не выяснили», – сказал Фейгин.

Другой защитник Умерова Эмиль Курбединов заявил, что у него вызывают сомнения объективность исполнения обязанностей стороной обвинения.

«Если прокурор, вступая в дело, не знает, кто был допрошен, как такой прокурор может объективно подходить к исполнению своих обязанностей. Она не представила никаких документов по поводу замены прокуроров», – сказал защитник Умерова.

Ранее стало известно, что на процессе по делу Ильми Умерова, обвиняемого в призывах к сепаратизму, появился новый прокурор Елена Артеменко. По ее словам, гособвинитель Олег Сардинов, участвовавший на прошлых судебных заседаниях, теперь находится на новой должности и не может принимать участие в процессе.

7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Сообщалось, что заседания планируют проводить каждую среду.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.



