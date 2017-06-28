На суде по «делу Чийгоза» завершили допрос главы Госкомнаца Заура Смирнова

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма 28 июня завершился допрос в качестве свидетеля по делу Ахтема Чийгоза главу подконтрольного Кремлю комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан аннексированного Крыма Заура Смирнова.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, всю ответственность за проведение возле здания Верховной Рады Крыма митинга 26 февраля 2014 года Смирнов возложил на главу Меджлиса Рефата Чубарова. По словам свидетеля, Чубаров организовал митинг единолично, без голосования членов Меджлиса.

«Он (Рефат Чубаров – КР) говорил, что сессию нельзя допускать, потому что она носит антигосударственный характер. Он ссылался на мнение из посольства США, с которым он был на постоянной связи, там тогда работала его дочь. Он получал оттуда директивы, которые озвучивал, представляя их как полученные от сторонников демократии. На заседании Меджлиса 25 февраля он озвучивал проведение митинга, как данность. То есть ситуация управлялась явно извне, поэтому Чубаров был инструментом создания беспорядков и кровопролития», – заявил Смирнов.

Во время митинга, по словам Смирнова, он вместе с Чубаровым находился внутри здания Рады. После того, как стало ясно, что сессия не состоится они вышли на крыльцо, где Чубаров сделал об этом заявление и попросил всех разойтись. О роли Ахтема Чийгоза в событиях 26 февраля свидетель ничего сказать не смог.

Сообщается, что по делу Ахтема Чийгоза суд планирует допросить подконтрольного Кремлю председателя парламента Крыма Владимира Константинова и крымского депутата Лентула Безазиева.

Накануне суд уже начал допрашивать Заура Смирнова, но допрос отложили из-за нарушения видеосвязи с СИЗО, откуда Ахтем Чийгоз участвует в процессе удаленно.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.