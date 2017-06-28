В среду 28 июня на админграницы с аннексированным Крымом снова наблюдаются автомобильные очереди. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал помощник начальника Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов.

Сообщается, что по состоянию на 16.00 возле КПВВ «Каланчак» ожидает 32 автомобиля, «Чонгар» – 70 и «Чаплинка» – 18.

«Контрольные службы российской власти замедляют пропускные операции с утра 28 июня, пропускают 4-6 авто в час, из-за чего возникает скопление транспорта возле украинских КПВВ. При этом тех, кто пересекает админграницу в пешем порядке, пропускают в обычном режиме. Пешеходных очередей не наблюдается», – отметил Шевцов.

В украинской Госпогранслужбе добавили, что увеличения пассажиропотока не наблюдается, а по сравнению с прошлым годом, количество транспортных средств, пересекающих админграницу, уменьшилось в два раза.

Как сообщалось, украинские пограничники информировали о возникновении очередей и в минувшие выходные.

В свою очередь, российские пограничники обвиняли украинскую сторону в создании «пробок».

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».