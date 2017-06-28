Экс-дипломаты призывают ЕС и США тесно сотрудничать из-за вмешательства России

Россия продолжает вмешиваться в европейские выборы, поэтому Вашингтон и Брюссель должны более тесно сотрудничать в этом. Об этом 28 июня сообщает Радіо Свобода со ссылкой на бывших дипломатов США и Европы.

Экс-посол Черногории в НАТО Веско Гарчевич 28 апреля во время выступления в комитете по разведке Сената США вспомнил попытку государственного переворота в его стране в 2016 году. Он отметил, что Москва спонсировала пророссийские партии в Сербии для подрыва вступления Черногории в НАТО.

Николас Бернс, экс-чиновник Государственного департамента США подчеркнул, что Россия также причастна к вмешательству в предвыборные кампании в Нидерландах, Франции и Германии.

Янис Сартс, возглавляющий научный центр НАТО в Риге, отметил, что недавние президентские выборы во Франции демонстрируют хороший ответ на попытки России совершать хакерские атаки и распространять дезинформацию.

«Информированный об атаках общество гибким к этому», - отметил Сартс.

Комитет по разведке Сената является одним из нескольких, где проводится расследование относительно вмешательства России в президентские выборы 2016 года.