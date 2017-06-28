На админгранице с Крымом сообщают о росте очередей

Вечером 28 июня возле пропускных пунктов «Каланчак» и «Чаплинка» на админгранице с Крымом количество машин несколько увеличилось, а в районе «Чонгара» наоборот – значительно уменьшилось. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил помощник начальника Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов

«По состоянию на 19.00 возле КПВВ «Каланчак» ожидает 37 автомобиля, «Чаплинка» – 32. Российские службы пропускают не более 5-6 машин в час», – отметил Шевцов.

В то же время начальник пресс-службы Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Неля Доценко уточнила, что в районе контрольного пункта «Чонгар» ожидают 5 автомобилей.

Как сообщалось, украинские пограничники информировали о возникновении очередей в течении дня 28 июня, а также в минувшие выходные.

В свою очередь, российские пограничники обвиняли украинскую сторону в создании «пробок».

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».