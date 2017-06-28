В Совете Европы открыли крымский вечер. Об этом 28 июня на своей странице в Твиттере написал официальный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

«В гостях депутаты ПАСЕ и дипломаты. Душевно и сильный арт-проект усиливает сигнал, что Крым – это Украина», – написал Кулеба.

Раньше заместитель председателя постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Георгий Логвинский заявлял, что в Парламентской ассамблее Совета Европы намерены провести «День Крыма», в котором примут участие дипломаты, послы и судьи Европейского суда по правам человека. Логвинский также добавил, что украинская делегация делает все, чтобы вопрос Украины и аннексированного Крыма оставался в повестке дня ПАСЕ.

В конце апреля 2017 года 45 членов ПАСЕ из разных стран и политических групп подписали декларацию с требованием к России выполнить предписание Международного суда ООН по восстановлению деятельности Меджлиса крымских татар и прекращения преследования украинского языка в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».