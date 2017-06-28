Кибератака в Украине не нанесла большого вреда – представитель СНБО

В Совете национальной безопасности и обороны Украины считают, что массированная кибератака не принесла большого вреда объектам, которые попали под нее. Об этом в эфире Радіо Свобода сообщил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентин Петров.

«Массированное поражение было, но особого вреда нанести злоумышленникам не удалось», – отметил Петров.

За этими кибератаками, как и за теми, которые происходили в декабре прошлого года, стоит Россия, заявляют в СНБО.

27 июня вирус поразил компьютеры предприятий, банков и правительственных структур США и стран Европы. В США расследование кибератаки ведет Федеральное бюро расследований.

Распространение вредоносной программы началось с Украины, позже о кибератаке сообщили в других странах. Значительный ущерб был нанесен в Италии, странах Центральной Европы и Израиле. В Германии «поражена система центрального офиса компании Nivea Beiersdorf в Гамбурге», сообщает телеканал ARD. В России под атакой оказалась государственная корпорация «Роснефть».

28 июня компьютерный вирус-вымогатель Petya.А распространился на страны Азии. В Индии из-за кибератаки вышла из строя система управления грузами крупнейшего порта страны. Сбои зафиксировали и в Китае.

Вирус Petya.А шифрует данные на компьютере и требует выкуп. Специалисты по компьютерной безопасности советуют ничего не платить – никаких ключей после выплаты денег владельцы пораженных компьютеров не получают.

Таким же образом действовал вирус-вымогатель WannaCry, от которого в мая 2017 года пострадали более 300 000 компьютеров в 150 странах.