Суд в Крыму продлил срок ареста экс-лидеру «Русского блока» Басову

Подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд 28 июня рассмотрел кассационную жалобу экс-председателя партии «Русский блокк» и активного организатора «крымской весны» Геннадия Басова. Решением судей дело возращено в апелляционную инстанцию на повторное рассмотрение, а самому Басову продлили содержание под стражей на 3 месяца. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Сообщается, что в связи с последними изменениями в российском законодательстве сторона обвинения попросила, чтобы суд отменил запрет на занятие Басовым государственных и хозяйственных должностей в течение трех лет после отбытия срока.

Сам Басов вину не признает. Он утверждает, что «уголовное дело сфабриковано».

В сентябре 2015 года Басова задержали российские силовики в Севастополе по подозрению в коммерческом подкупе и получении взятки в крупном размере, сопряженной с вымогательством. На тот момент он возглавлял госпредприятие «Специализированная служба по вопросам похоронного дела».

В ноябре 2016 года подконтрольный России Ленинский районный суд Севастополя признал Басова виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, 5 млн руб. штрафа и запретил занимать руководящие должности в течение трех лет. Сам Басов вину не признал, с обстоятельствами дела согласился частично.

Подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд апелляционной инстанции оставил решение в силе. Адвокаты Басова обратились с жалобой в кассационную судебную инстанцию.

Весной 2014 года Геннадий Басов и возглавляемая им партия «Русский блок» принимали активное участие в организации «русской весны», как позднее назвали российскую аннексию полуострова. В мае 2014 года деятельность «Русского блока» на территории Украины была запрещена.