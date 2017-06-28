В Москве надеются на встречу Путина и Трампа на саммите G20

В Москве рассчитывают на встречу президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа на полях саммита «Группы двадцати» (G20), который пройдет 7-8 июля в Гамбурге. ОБ этом 28 июня сообщает Радіо Свобода.

«Мы исходим из того, что контакт состоится, поскольку два президента будут в одно время в одном городе, в одном здании. И будет неправильно, если они не смогут переговорить, причем переговорить по многим вопросам», – заявил 28 июня глава МИД России Сергей Лавров.

Трамп и Путин уже имели несколько телефонных разговоров между собой, но до сих пор не встречались лично. В течение некоторого времени идут разговоры, что они могли бы провести какую-то встречу в кулуарах саммита «Группы двадцати».

Президент Украины Петр Порошенко коротко встретился с Дональдом Трампом в ходе рабочего визита в Вашингтон. Как одно из преимуществ этого визита он отметил, что его встреча с Трампом произошла раньше, чем встреча американского президента с Путиным.