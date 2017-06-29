В России определился первый финалист Кубка конфедераций по футболу

В столице российского региона Татарстан Казани состоялся первый полуфинальный поединок Кубка конфедераций по футболу.

Встреча команд Португалии и Чили завершилась без забитых мячей как в основные 90 минут, так и в овертайме. В серии пенальти голкипер чилийцев Клаудио Браво парировал все удары португальцев, а полевые игроки сборной Чили трижды поразили ворота соперника – 3:0.

В финале, который состоится в воскресенье, 2 июля, чилийцы будут играть с победителем матча Германия – Мексика. Второй полуфинал будет сыгран 29 июня.

Сборная хозяев покинула турнир досрочно, уступив на групповой стадии командам Португалии и Мексики.