Центр занятости Севастополя: на рынке труда более 65% вакансий приходится на «рабочие специальности»

В Севастополе рабочие специальности составляют более 65% вакансий на городском рынке труда. Об этом рассказала директор Центра занятости населения Севастополя Светлана Рендак, сообщает «Крыминформ».

«Мы работаем на фиксированном рынке труда, то есть те работодатели, которые подают вакансии, предоставляют более 65% мест для рабочих специальностей», – отметила Рендак.

По ее информации, больше всего работодатели заинтересованы в специалистах строительных профессий, продавцах, поварах. «Есть заявки от частных предпринимателей и предприятий, в том числе в сфере промышленности, в сфере туризма, гостиничного бизнеса, много заявок от городских служб», рассказала она.

Кроме того, востребованы экономисты, менеджеры и бухгалтеры.

«В то же время очень много запросов и заявок по инженерным профессиям. Надеемся, что мы статус промышленного города не утеряли», – сказала Рендак.

Ранее сообщалось, что студентов юридических факультетов из Крыма зовут на работу в российское управление Следкома по Севастополю на должность помощника следователя. В ведомстве добавили, что с 2015 года в российском управлении Следкома по Севастополю на должность общественных помощников следователей набрали 44 студентов-юристов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».