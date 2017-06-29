Суд в Киеве рассматривает по существу дело по обвинению Януковича в госизмене (трансляция)

Оболонский районный суд Киева начинает 29 июня в 10:00 второе заседание, посвященное рассмотрению по существу дела по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

26 июня суд перенес на 29 июня заседание по делу по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене. Причиной переноса стало отсутствие Януковича на заседании как в зале суда, так и в режиме видеоконференции.

Государственное обвинение считает, что районный суд мог начать процедуру рассмотрения дела по существу без участия самого фигуранта уже на заседании 26 июня, поскольку «на стадии досудебного расследования Януковича уже пять раз вызывали в суд, но он так и не появился».

Защита Януковича настаивает, чтобы его допрос на заседании в Оболонском райсуде Киева происходило не через скайп. Адвокат Януковича Виталий Сердюк считает, что «полученные в результате процедуры, предложенной судом, доказательства могут быть признаны недопустимыми».

22 июня суд официально вызвал бывшего президента Украины Виктора Януковича на ближайшие 10 заседаний. Также суд напомнил Януковичу о возможности участия в заседании в режиме видеоконференции.

Виктор Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности относительно превышения им полномочий с ноября 2013 по февраль 2014 года, о массовых убийствах активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти 2010 года.

Экс-президент Украины, сбежавший в Россию после расстрелов протестующих на Майдане, обвинения отвергает.