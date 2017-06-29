Обвиняемый в государственной измене бывший президент Украины Виктор Янукович в очередной раз не явился на заседании Оболонского районного суда Киева. Как следствие, суд согласился перейти к заочному механизму рассмотрения дела президента-беглеца. Шестого июля суд должен начать рассматривать письменные доказательства. Виктор Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности относительно превышения им полномочий с ноября 2013 по февраль 2014 года, о массовых убийствах активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти 2010 года. Экс-президент Украины, сбежавший в Россию после расстрелов протестующих на Майдане, обвинения отвергает.