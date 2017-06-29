Суд решил перейти к заочному рассмотрению дела о госизмене Януковича

Оболонский райсуд Киева постановил перейти к заочному рассмотрению дела по обвинению в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщает корреспондент Радіо Свобода.

Сторона обвинения ранее призвала суд перейти к заочному рассмотрению дела Януковича, поскольку он не явился на заседание.

Адвокаты Януковича сообщают, что их подзащитный не приедет в суд, и не выйдет на видеосвязь из-за «угроз и рисков».

«Янукович вынужден сейчас находиться на территории России, просто не может вернуться в Украину», – сказал адвокат Виталий Сердюк.

Оболонский районный суд Киева 29 июня начал второе заседание, посвященное рассмотрению по существу дела по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

26 июня суд перенес на 29 июня заседание по делу по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене. Причиной переноса стало отсутствие Януковича на заседании как в зале суда, так и в режиме видеоконференции.

Государственное обвинение считает, что районный суд мог начать процедуру рассмотрения дела по существу без участия самого фигуранта уже на заседании 26 июня, поскольку «на стадии досудебного расследования Януковича уже пять раз вызывали в суд, но он так и не появился».

Защита Януковича настаивает, чтобы его допрос на заседании в Оболонском райсуде Киева происходило не через скайп. Адвокат Януковича Виталий Сердюк считает, что «полученные в результате процедуры, предложенной судом, доказательства могут быть признаны недопустимыми».

22 июня суд официально вызвал бывшего президента Украины Виктора Януковича на ближайшие 10 заседаний. Также суд напомнил Януковичу о возможности участия в заседании в режиме видеоконференции.

Виктор Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности относительно превышения им полномочий с ноября 2013 по февраль 2014 года, о массовых убийствах активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти 2010 года.

Экс-президент Украины, сбежавший в Россию после расстрелов протестующих на Майдане, обвинения отвергает.