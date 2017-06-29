Госпогранслужба Украины: Ночью на админгранице с Крымом российские службы быстрее пропускали приезжих

В ночь на 29 июня российские пограничники на админгранице с аннексированным Крымом ускорили пропускные операции на подконтрольных им пропускных пунктах. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал помощник начальника Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов.

«Ночью оккупанты ускорились, а с утра пересекающих админграницу было мало. И по состоянию на 11.30 очередей возле КПВВ «Каланчак» и «Чаплинка» нет», – уведомил Шевцов.

Вместе с тем начальник пресс-службы Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Неля Доценко уточнила Крым.Реалии, что по состоянию на 11.30 в районе контрольного пункта «Чонгар» ожидают 35 автомобилей.

Вечером 28 июня возле пропускных пунктов «Каланчак» и «Чаплинка» на админгранице с Крымом количество машин несколько увеличилось, а в районе «Чонгара» наоборот – значительно уменьшилось.

Российские пограничники обвиняли украинскую сторону в создании «пробок».

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».