В Москве присяжные третий раз собрались для оглашения приговора по делу об убийстве Немцова

В Московском военном окружном суде 29 июня присяжные третий раз собрались для оглашения вердикта по делу об убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова. 28 июня коллегия не смогла принять единогласное решение.

29 июня суд дал присяжным 3 часа на обсуждение. По правилам проведения судов присяжных в России, присяжные имеют 3 часа для принятия единогласного решения. Если им это не удастся, они начнут отвечать на 26 вопросов суда. Этот процесс не ограничен во времени.

Коллегия присяжных по делу об убийстве Немцова советуется со вторника, 27 июня.

Главный из вопросов, на который должны найти ответ присяжные – виновен ли в убийстве оппозиционера бывший боец батальона «Север» МВД Чечни Заур Дадаев. Именно он, по версии следствия, стрелял в Немцова. Также присяжным предстоит ответить на вопрос, могут ли быть подсудимые освобождены от пожизненного заключения.

Защита Дадаева сообщила, что примет любой вердикт.

Кроме Дадаева, на скамье подсудимых пребывают Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Ескерханов и Хамзат Бахаев. Во время следствия Заур Дадаев и братья Губашевы давали показания, но в суде отказались от них, заявив, что их пытали.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 неподалеку от Кремля. Семья и сторонники политика заявляют, что к его убийству причастно руководство Чечни.