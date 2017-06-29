В России 29 июня, присяжные признали виновными всех пятерых подсудимых по делу об убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Совещание коллегии проходило в Московском окружном военном суде со вторника. Присяжным необходимо было ответить на 26 вопросов суда. Несмотря на сомнения отдельных присяжных в степени вины того или иного подсудимого, в целом коллегия пришла к выводу, что они «не заслуживают снисхождения». Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в столице России Москве.