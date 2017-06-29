В России присяжные признали Дадаева виновным в убийстве Немцова

В России 29 июня, в Московском окружном военном суде, присяжные признали бывшего бойца батальона «Север» МВД российской республики Чечня Заура Дадаева виновным в убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Помимо Дадаева на скамье подсудимых находятся Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Присяжные согласились с утверждением, что все они действовали в составе одной группы, после чего признали их виновными и не заслуживающими снисхождения.

В ходе следствия Заур Дадаев и братья Губашевы давали признательные показания, но в суде отказались от них, заявив, что подвергались пыткам.

Совещание коллегии проходило в Московском окружном военном суде три дня. Сам судебный процесс по делу об убийстве российского оппозиционера начался в октябре 2016 года. Заказчиком и организатором убийства следствие называет бывшего сотрудника МВД российской республики Чечня Руслана Мухудинова. Он объявлен в розыск.

Родные и соратники Немцова настаивают, что к его убийству причастен глава Чечни Рамзан Кадыров, а организатором преступления неоднократно называли бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева. В ходе следствия он ни разу не был допрошен.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в столице России Москве.