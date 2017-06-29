НБУ: работа ряда банков, которая была ограничена из-за кибератаки, восстанавливается

В Национальном банке Украины сообщают о постепенном восстановлении работы ряда банков, которая была ограничена из-за хакерских атак.

Как сообщил исполняющий обязанности председателя Национального банка Украины Яков Смолий, система электронных платежей (СЭП) Нацбанка работает в штатном режиме, идет процесс восстановления работы пострадавших банков в СЭП НБУ.

«Все процессинговые центры страны работают. Операции с платежными карточками осуществляются в обычном режиме», – сказал Смолий, которого цитирует пресс-служба финучреждения.

Он также добавил, что Укргазбанк возобновил работу отделений в ограниченном режиме и некоторое время будет осуществлять обслуживание клиентов путем принятия платежных поручений на бумажных носителях.

27 июня о масштабной хакерской атаке на ряд банковских учреждений сообщили в НБУ. Кроме того, об атаке вирусом, который назвали «Petya.A», сообщила «Новая почта», также была информация о кибератаке на Кабинет министров, «Укрэнерго», «Киевэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Днепрэнерго», аэропорт «Борисполь» , несколько заводов и несколько редакций крупных медиахолдингов в Киеве и Львове.

В то же время в СНБО считают, что массированная кибератака не принесла большой вред объектам, которые попали под нее.

О кибератаке сообщили и в других странах. Значительный ущерб был нанесен в Италии, странах Центральной Европы и Израиле.

Вирус Petya.А шифрует данные на компьютере и требует выкуп. Специалисты по компьютерной безопасности советуют ничего не платить – никаких ключей после выплаты денег владельцы пораженных компьютеров не получают.