В Кремле «не воспринимают» намерения Киева изменить статус Крыма

Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «не воспринимают» намерения официального Киева внести изменения в Конституцию Украины относительно Крыма и Севастополя. Об этом 29 июня Песков сказал отвечая на вопрос журналистов, сообщает «УНИАН»

«Я просто не понимаю, о каком изменении статуса российского региона можно говорить. Мы не воспринимаем заявлений зарубежных лидеров по нашим регионам», – сказал Песков.

24 мая в Киеве прошло первое заседание рабочей группы по наработке изменений в Конституцию Украины относительно Крыма и Севастополя.

Руководство Меджлиса крымскотатарского народа настаивает на изменениях в Конституцию Украины относительно превращения Крыма в Крымскотатарскую автономную республику. Сейчас в Конституции Украины указывается, что Автономная республика Крым является неотъемлемой составной частью Украины.

Конституционная комиссия Украины решила создать рабочую группу, которая будет разрабатывать поправки и дополнения в Конституцию Украины в части Автономной республики Крым.

Президент Украины Петр Порошенко отмечал, что будущая национальная автономия крымских татар в Крыму должна учитывать права других национальностей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».