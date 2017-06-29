Армия Ирака утверждает, что захватила руины главной мечети Мосула

Иракские правительственные войска утверждают, что захватили руины главной мечети «Ан-Нури» в Мосуле, разрушенной на прошлой неделе боевиками экстремистской группировки «Исламское государство».

Как сообщает Радiо Свобода, генерал-лейтенант Абдул Вааб аль-Саади рассказал, что спецназ 29 июня взял под контроль и окружающие улицы, продвигаясь через последний захвачен боевиками район Мосула, Старый город.

21 июня боевики «Исламского государства» взорвали мечеть с ее минаретом, построенные более 800 лет назад.

Именно в этой мечети три года назад экстремистская группировка «Исламское государство» провозгласила свой «халифат».

Власть Ирака ожидает, что в ближайшие дни Мосул будет возвращен под ее полный контроль. Сотни боевиков заблокированы в нескольких кварталах Старого города.

За время военной операции против боевиков погибли тысячи жителей Мосула, город покинули около 900 000 человек – почти половина его населения.

Боевики пока контролируют значительные территории на запад и юг от Мосула.