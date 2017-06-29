Совет ЕС одобрит Соглашение об ассоциации с Украиной 11 июля

Совет ЕС окончательно одобрит Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом 11 июля, сообщает в Twitter брюссельский корреспондент Радiо Свобода.

«Послы ЕС дали «зеленый свет» Соглашению об ассоциации с Украиной. Министры окончательно одобрят сделку 11 июля, и она вступит в силу 1 сентября», – написал журналист.

На прошлой неделе президент Европейского совета Дональд Туск прогнозировал, что работа над Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским союзом завершится через несколько недель.

Будущее Соглашения об ассоциации Украины и ЕС было в неопределенности после того, как в 2016 году в Нидерландах большинство участников рекомендательного референдума (при этом в референдуме приняли участие лишь более 32% избирателей) высказалась против соглашения с Украиной.

30 мая этого года Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.