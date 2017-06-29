Суд в Крыму 5 июля рассмотрит апелляцию на арест журналиста Назимова – адвокат

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма 5 июля состоится рассмотрение апелляции защиты на постановление Алуштинского городского суда о продлении стражи на шесть месяцев журналисту Алексею Назимову. Об этом сообщил Крым.Реалии адвокат Назимова Алексей Ладин.

Адвокат напомнил, что ранее апелляцию защиту не стали рассматривать в суде.

21 июня подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма не стал рассматривать апелляционную жалобу на продление ареста журналисту Алексею Назимову. Дело направили для исправления недостатков в Алуштинский городской суд, который оставил Назимова под арестом до 21 ноября 2017 года. Основанием возврата дела стали ненадлежащим образом оформленные документы, которые Кремлю Алуштинский суд дополнительно направлял в Верховный суд Крыма.

Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали 4 октября 2016 года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя Алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Впоследствии дело переквалифицировали по статье 163 Уголовного кодекса России (вымогательство).