Власти Крыма обещают дать возможность садоводам и огородникам оформить земли

Заместитель министра имущественных и земельных отношений подконтрольного Кремлю правительства Крыма Валерий Драч утверждает, что у садоводческих товариществ полуострова появилась возможность оформления земельных участков в аренду или в постоянное пользование.

Как сообщает 29 июня пресс-служба крымского министерства, такую возможность предусматривают три «дорожных карты», разработанные этим ведомством.

Валерий Драч отметил, что садоводческим товариществам, у которых отсутствуют правоустанавливающие документы на землю, необходимо обратиться в межведомственную комиссию при крымском правительстве. В этом учреждении, по его словам, рассматривают вопросы «возможности расположения садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан на земельном участке в учтенных границах».

Новый Генеральный план аннексированного Севастополя, согласно которому у местных жителей отбирают земельные участки, возмутил севастопольцев.

Руководители садоводческих обществ Севастополя утверждают, что в соответствии с проектом нового генпланом города, около 80% их земельных участков меняют целевое назначение: переводятся в пользование Минобороны России, лесного фонда и земель природоохранного назначения.