Только 14% туристов выбирают для отдыха Восточный Крым – Стрельбицкий

Подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий рассказал, что в Восточном Крыму отдыхают менее четверти всех туристов, которые приезжают на полуостров. При этом здравницы региона заполнены примерно наполовину. Об этом Стрельбицкий сказал 29 июня на Крымском транспортном форуме в Алуште, сообщает пресс-служба крымского министерства.

«По состоянию на сегодня Крым принял уже более 1,4 миллионов туристов, из них 14% отдохнули именно в Восточном Крыму. Я думаю, что по итогам сезона каждый четвертый турист выберет именно Восточный Крым», – сказал Стрельбицкий.

Он отметил, что на сегодняшний день средняя загрузка здравниц Восточного Крыма составляет около 55%. Речь идет о Феодосии, Судаке, Керчи и Ленинском районе.

При этом Стрельбицкий убежден, что Восточный Крым «набирает популярность среди туристов».

«В прошлые годы Восточный Крым был недооценен российским туристом. Сегодня же по итогам выездов в регионы Крыма на прошлой неделе мы видим большое количество людей на пляжах Феодосии, Судака и поселках Ленинского района. Гости выбирают доступные цены на проживание и просторные песчаные пляжи Восточного Крыма», – подчеркнул министр.

Как сообщает пресс-служба крымского Минкурортов, средняя стоимость путевки в санаторий Восточного Крыма на одного гостя, включая трехразовое питание и базовое лечение, составляет 2793 рубля (около 1 тыс. 200 грн – КР). Номер на двоих гостей в малом отеле, включая завтрак – 3046 рублей (около 1 тыс. 320 грн – КР). Цены на номера в отелях категории «три звезды» на двоих гостей, включая завтрак, начинаются в среднем от 4850 рублей (около 2 тыс. 100 грн – КР).

Ранее Сергей Стрельбицкий предположил, что после открытия Керченского моста туристический поток на полуостров возрастет на треть.