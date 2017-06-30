Поддерживаемые США объединенные курдские и арабские подразделения на севере Сирии полностью окружили город Ракка, который боевики группировки «Исламское государство» провозгласили своей столицей. Это произошло после того, как коалиция «Сирийские демократические силы» (SDF) отрезала последний путь, ведущий из Ракки, подтвердили 29 июня наблюдатели «Сирийской обсерватории по правам человека» и представители военных.

«Боевики группировки «Исламское государство», покинутые своим руководством, находятся под давлением «Сирийских демократических сил» по нескольким направлениям вокруг города. SDF теперь контролирует все скоростные пути подхода к Ракке с юга», – сообщил представитель Пентагона полковник Райан Диллон.

Курдские представители заявили, что более четырех тысяч боевиков группировки «Исламское государство» все еще остаются в городе.

Кампания по освобождению Ракки, которая находилась под контролем группировки «Исламское государство» с 2014 года, началась в ноябре.

Успехи коалиционных сил в Ракке фиксируются одновременно с тем, как иракские силы объявили об установлении контроля над важной мечетью в городе Мосул, последнем крупном населенном пункте Ирака, который до сих пор контролировали боевики. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абаде объявил после этого о конце «фейкового экстремистского государства».