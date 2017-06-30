Украина призвала страны ОЧЭС не признавать мандат российского депутата от Крыма Шперова

Народный депутат Украины, председатель украинской делегации Людмила Денисова в Стамбуле провела несколько рабочих встреч с послами стран-членов Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) накануне 49-го заседания организации. Денисова призвала дипломатов не признавать мандат избранного от аннексированного Крыма депутата российской Госдумы Павла Шперова и, таким образом, не допустить легитимизации аннексии украинского полуострова. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины

«В рамках заседания Генеральной Ассамблеи некоторые страны представят новый состав постоянных делегаций. Новую делегацию будет представлять и Россия. Они включили в ее состав так называемого депутата Государственной Думы Российской Федерации Павла Шперова, который был избран от незаконно аннексированного Россией в 2014 году Крыма», – рассказала Людмила Денисова.

Она отметила, что таким образом российская сторона в очередной раз демонстративно пренебрегает нормами международного права и пытается легитимизировать аннексию украинского Крыма.

По слова Денисовой, она призвала послов стран-членов Парламентской ассамблеи ОЧЭС, а именно, Болгарии, Сербии, Турции, Греции, Румынии и Молдовы, и делегации их стран не поддерживать мандат депутата, который находится в санкционных списках ЕС и США.

«Послы с пониманием отнеслись к ситуации и выразили свою приверженность нашей стране», – отметила председатель украинской делегации.

Почти все страны-члены организации поддержали территориальную целостность Украины, проголосовав в марте 2014 года за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины, которая осуждает действия России, поэтому считаю, что российская провокация не удастся», – сказала Людмила Денисова.

Евросоюз и США ранее ввели санкции против депутатов российской Госдумы, избранных в аннексированном Россией Крыму. Кроме Павла Шперова, в санкционных списках оказались Константин Бахарев, Андрей Козенко, Светлана Савченко, Руслан Бальбек и Дмитрия Белик.

Выборы в Госдуму седьмого созыва прошли 18 сентября 2016 года на территории России и аннексированного Крыма, это вызвало резкую критику Украины и стран Запада. Ряд стран, включая США, Канаду, Францию, Швецию, Великобританию, Германию, Чехию, Турцию, отказались признавать законность выборов на территории аннексированного Крыма. МИД Польши поставил под сомнение законность парламентских выборов в Госдуму России в целом. Верховная Рада Украины 20 сентября приняла постановление о непризнании легитимности выборов в аннексированном Крыму и всего состава Госдумы России седьмого созыва.

Накануне сообщалось, что Украина начинает председательствовать в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

К Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) со штаб-квартирой в Стамбуле входят 12 государств Причерноморья и Южных Балкан.

ОЧЭС была создана в 1992 году для обеспечения экономического развития и процветания в бассейне Черного моря.