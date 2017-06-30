ООН не реагирует на нарушение санкций со стороны Ирана – посол США

Посол США в ООН Никки Хейли обвинила Совет безопасности в отсутствии реакции на «неоднократное и сознательное нарушение» Ираном международных санкций.

«Совет безопасности не предпринял минимальных шагов для реагирования на эти нарушения. Мы должны показать Ирану, что не будем терпеть его показательного пренебрежения резолюциями ООН», – заявила посол Хейли 29 июня.

Большинство санкций ООН были отменены после заключения Ираном и мировыми державами соглашения об ограничении ядерной программы Тегерана. Однако Иран до сих пор подпадает под эмбарго на поставки оружия и другие ограничения, которые технически не является частью ядерного соглашения.