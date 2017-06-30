Дальнейшая судьба задержанных в Херсонской области предположительно пограничников Федеральной службы безопасности России решится после завершения административно-процессуальных действий. Об этом 30 июня в комментарии Крым.Реалии заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«В любом случае, эти личности незаконно попали на территорию Украины. Они нарушили статью 204 часть 2 (Кодекса Украины об административных нарушениях – КР), которая предусматривает административную ответственность и запрет на въезд на длительный срок. Но дальнейшие наши правовые действия в отношении этих людей будут определены после того, как завершатся фильтрационные меры и будут подтверждены личности этих граждан», – отметил Слободян.

30 июня украинский пограничный отряд совместно с вооружеными силами Украины задержали в Херсонской области двоих военнослужащих пограничной службы Федеральной службы безопасности России. По словам задержанных, они якобы, выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины.

20 ноября 2016 года на административной границе с Крымом в «буферной зоне» рядом с пропускным пунктом «Чонгар» задержали Максима Одинцова и Александра Баранова. СБУ заявляет, что оба крымчанина в 2014 году перешли из украинской армии в российскую, чем нарушили 2 статьи Уголовного кодекса Украины – совершили госизмену и дезертирство.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».