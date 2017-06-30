В Крыму запустили дополнительные рейсы до админграницы с материковой Украиной

В аннексированном Крыму запустили дополнительные рейсы из Симферополя до административной границы с материковой Украиной. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю министерства транспорта Крыма.

«С автовокзала предприятия «Крымавтотранс» в городе Симферополь пассажиры теперь могут уехать в междугороднем направлении до пограничных пунктов «Джанкой» и «Перекоп» на 11 рейсах. Увеличение рейсов с двух до одиннадцати связано с актуальностью и востребованностью данного направления среди пассажиров», – говорится в сообщении.

30 июня спикер украинского погранведомства Олег Слободян рассказал, что тенденция к уменьшению пассажиропотока в аннексированный Крым наблюдается не только летом, но и круглогодично.

В мае в Госпогранслужбе Украины сообщили, что в первом квартале 2017 года количество граждан, пересекающих админграницу с Крымом, уменьшилось на 24%, а транспортных средств стало вдвое меньше. Эта статистика охватывает как въезжающих, так и выезжающих из полуострова. В феврале в ведомстве также говорили об уменьшении пассажиропотока через пропускные пункты Крыма.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».