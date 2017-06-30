После Ай-Петри Аксенов планирует зачистить от самостроев Алушту и Ялту

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов после зачистки от торговых точек плато Ай-Петри анонсирует на осень демонтаж самостроев в Алуште и Ялте.

«Безусловно, крымские власти останавливаться на достигнутом не будут. Уже с осени продолжим развивать успех. Кроме того, в это же время начнутся аналогичные работы в курортных городах Крыма, Алуште и Ялте», – написал Аксенов в Фейсбуке.

Он также добавил, что на месте демонтированных на плато Ай-Петри построек планируют с 1 июля начать укладку плитки для создания смотровой площадки.

Ранее крымские СМИ сообщали, что на плато Ай-Петри, которое в конце мая начало зачищать от строений подконтрольное Кремлю руководство аннексированного Крыма, собираются построить огромный торговый центр.

Накануне сообщалось, что в Бахчисарайском районе Крыма закрыли проезд на Большой каньон для гостей и местных жителей из-за демонтажа объектов на плато Ай-Петри.

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов 20 июня распорядился закрыть до 1 июля автомобильную и канатную дороги в Ялте, чтобы не мешать работать тяжелой технике.

Зачистить плато от торговых точек власти Крыма собирались два года. Ранее Аксенов заявлял, что плато включат в состав Ялтинского горно-лесного природного заповедника. Подконтрольные Кремлю чиновники Крыма обещают построить на Ай-Петри каменный лабиринт, парк, вертолетную площадку, экостоянку. Также там планируют обустроить подвесные мосты и провести модернизацию канатной станции.