Мобильный оператор «Крымтелеком» сообщает о восстановлении связи на полуострове

Оператор мобильной телефонной связи «Крымтелеком» сообщает о восстановлении связи в аннексированном Крыму. Об этом 30 июня рассказал исполняющий обязанности технического директора компании Максим Волков.

«Мы уже все меры приняли. Все восстановлено и работает, мы задействовали все резервные маршруты. Это стандартная ситуация. У всех операторов есть резервные маршруты. Там емкости могут быть немного меньше, но мы были готовы к подобному», – цитирует Волкова «РИА Новости Крым».

По его словам, большая часть проблем была связана с поставкой услуг мобильного интернета.

«С интернетом у нас были потери, как и у всех операторов, в момент повреждения кабеля голосовую связь мы перевели на резервные мощности. Все магистральные каналы идут из России. «Горлышко» через пролив довольно узкое, если что-то случается, то проблемы происходят у всех (поставщиков услуг связи и интернета – КР), – добавил Волков.

В аннексированном Крыму в пятницу, 30 июня, сообщалось о перебоях со связью из-за аварии на волоконно-оптической линии на участке Темрюк – Керчь.

В Крыму после аннексии с 2014 года работает под брендом WinMobile оператор «К-Телеком», в 2016 году на полуострове запустили «Крымтелеком». В Севастополе начал функционировать «Севмобайл». Жители полуострова периодически жалуются на нестабильную связь.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».