Суд в Киеве на два месяца продлил срок ареста «крымскому дезертиру» Александру Баранову. Об этом 30 июня в комментарии Крым.Реалии сообщил новый адвокат задержанного крымского военного Валентин Рыбин.

«Александру Баранову продлили срок содержания под стражей до сентября месяца. Мне непонятно почему, но с этим потом будем разбираться. И назначили (следующее – КР) заседание на 31 августа, в связи с тем, что стороне защиты необходимо время на ознакомление с материалами производства, поскольку я только сегодня стал представлять его (Баранова – КР) интересы», – сообщил Рыбин.

В начале июня фигуранты «дела крымских дезертиров» Максим Одинцов и Александр Баранов заключили договор с адвокатом Валентином Рыбиным, который ранее защищал сотрудников ГРУ России Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

Ранее Одинцова и Баранова защищала группа адвокатов из Одессы. Однако в марте они заявили, что выходят из дела, поскольку у семей обвиняемых нет денег на оплату их работы. После этого оба крымчанина заключили договоры с адвокатами по назначению.

Максима Одинцова и и его сослуживца Александра Баранова задержали 20 ноября 2016 года на административной границе с Крымом в «буферной зоне» рядом с пропускным пунктом «Чонгар». СБУ заявляет, что оба крымчанина в 2014 году перешли из украинской армии в российскую, чем нарушили 2 статьи Уголовного кодекса Украины – совершили госизмену и дезертирство.

Процесс по «делу крымских дезертиров» начался в Киеве 7 февраля. Дело Максима Одинцова слушается в Дарницком райсуде Киева, а дело другого бывшего украинского военного Александра Баранова – в Подольском райсуде. Защита ходатайствовала об объединении двух дел в одно, однако суд ей отказал.

Сами задержанные во время заседаний суда заявили, что являются гражданами России.