Сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности России направили обращение украинским пограничникам, в котором просят предоставить информацию о двух российских военнослужащих, которых задержали в Херсонской области Украины. Об этом 30 июня сообщил Крым.Реалии спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«На том направлении, где у нас есть совместный участок контроля границы, в Черниговской области, российская пограничная служба обратилась к нам с письмом. Они нас проинформировали, что, как они считают, на их участке в Крыму во время учений пропали двое военнослужащих. Они спросили у нас, знаем ли мы что-нибудь по этому поводу», – отметил Слободян.

Он добавил, что уже известны имена задержанных, но на данный момент он не может их обнародовать.

«Сейчас можно сказать, что один в звании старшего лейтенанта, второй – в звании старшего прапорщика. Оба являются гражданами России. Они задержаны и сейчас находятся в одном из подразделений Государственной пограничной службы Украины», – добавил Слободян.

30 июня украинский пограничный отряд совместно с вооруженными силами Украины задержали в Херсонской области двоих военнослужащих пограничной службы Федеральной службы безопасности России. По словам задержанных, они якобы, выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины.

В Госпогранслужбе Украины отметили, что эти личности незаконно попали на территорию Украины. Они нарушили статью 204 часть 2 (Кодекса Украины об административных нарушениях – КР), которая предусматривает административную ответственность и запрет на въезд на длительный срок. Но дальнейшая судьба российских военных решится после завершения административно-процессуальных действий.