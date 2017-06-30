В Крыму сообщают о смерти последователя «Свидетелей Иеговы» после суда над ним

В Джанкое после судебного слушания по обвинению 67-летнего местного жителя Виталия Арсенюка в незаконной миссионерской деятельности, которое провел мировой судья Алхаз Тулпаров, Арсенюк скончался от обширного инфаркта.

Как сообщил 30 июня Крым.Реалии журналист Радио Свобода в Крыму Антон Наумлюк, суд состоялся 27 июня, Виталий Арсенюк умер в ту же ночь.

Мужчину обвинили в преступлении по части 4 статьи 5.26 КоАП России (осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства – КР).

По данным журналиста, Арсенюк возглавлял местный комитет «Свидетелей Иеговы» до запрета организации в России и в аннексированном ею Крыму. Вместе со всеми верующими проводил богослужения, молился, пел, читал и обсуждал Библию. В мае его несколько раз вызывали в российскую прокуратуру, 27-го июня прошло первое заседание, которое отложили на следующий месяц.

Ранее в июне сообщалось, что военная комиссия Бахчисарайского района аннексированного Крыма потребовала от призывника-последователя «Свидетелей Иеговы» предоставить «документ о перемене веры».

20 апреля Верховный суд России признал экстремистcкой и запретил деятельность организации «Свидетели Иеговы».

В Евросоюзе утверждают, что религиозная группа должна иметь право на свободу собраний, которое гарантирует российская Конституция и международные обязательства России в области прав человека.

В середине мая Европейский форум за свободу вероисповедания и организация «Права человека без границ» обратились в Верховный суд России с просьбой отменить решение о запрете «Свидетелей Иеговы». Они считают его ограничивающим права человека.