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Госдума выбрала текст присяги для получения гражданства России

Депутаты Государственной думы России выбрали текст присяги, которую придется приносить иностранцам при получении российского гражданства.

Об этом сообщает 30 июня Радио Свобода, и приводит текст присяги, принятой российскими депутатами.

«Я, Ф.И.О., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, торжественно клянусь: соблюдать конституцию и законодательство Российской Федерации, уважать права и свободы ее граждан; честно исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; уважать и сохранять историю, культуру и традиции многонационального народа Российской Федерации», – говорится в тексте присяги.

Автор текста – глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников. Свои варианты присяги также предложили депутаты Владимир Жириновский и Ирина Яровая.

Вариант Жириновского начинается со слов: «Вступая в гражданство России, я испытываю неописуемый восторг, что с сегодняшнего дня я гражданин самой великой страны на этой земле».

Ввести присягу предложил президент России Владимир Путин. Он также допустил введение неких «юридических последствий» за нарушение присяги.

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