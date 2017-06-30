В турецкой Бурсе открылось Почетное консульство Украины

В столице провинции Турции, городе Бурса, 29 июня открыли Почетное консульство Украины. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал бывший Генеральный консул Украины в Стамбуле, а ныне – директор департамента МИД Украины Василь Боднар.

По его словам, в мероприятии принял участие первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко вручил консульский патент Почетному консулу Герхему Шехсувару. В рамках посещения Бурсы он также дал интервью и принял участие в открытии выставки «50 изобретений, которые Украина подарила миру», – отметил Боднар.

29 июня в Турции находилась делегация Украины во главе с Вадимом Пристайко, которая участвовала в 36-ом заседании совета министров Организации Черноморского Экономического Сотрудничества и приняла от Турции пост председателя Организации.

В период с 1 июля по 31 декабря 2017 года Украина будет председательствовать в ОЧЕС.