Крымчан предупреждают о высокой пожароопасности в ближайшие дни

В Крыму предупреждают о высокой опасности возникновения пожаров в период с 1 по 3 июля. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба подконтрольного Кремлю министерства чрезвычайных ситуаций Крыма.

В ведомстве напомнили, что «в пожароопасный период запрещается разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем; курить, бросать горящие спички, окурки; использовать пиротехнические изделия; оставлять в лесу, промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал; оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор; выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях».

15 июня в Феодосии в районе 117 км трассы Симферополь – Керчь произошло возгорание зарослей камыша, а в Керчи горел склад железнодорожных шпал.