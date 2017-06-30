Российский адвокат Марк Фейгин заявил, что собирается получить в Украине документы по двойному гражданству крымского судьи, которые необходимы для защиты одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова, которого судят в аннексированном Крыму. Об этом Фейгин рассказал 30 июня в комментарии Крым.Реалии.

По информации адвоката, судья Кулешов, который ведет процесс по «делу Умерова», работал в Симферопольском суде до аннексии Крыма и сейчас остается в той же должности, а также имеет украинское гражданство.

«Я прилетаю 6-7 июля в Киев, чтобы получить документы о том, что в отношении Кулешова, как гражданина Украины, ведется дело об измене, и подтвердить его гражданство. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем можно было это обернуть в процессуальные действия», – заявил Фейгин.

Адвокат добавил, что получить документы можно только в том случае, если его включат в украинский реестр как иностранного адвоката. Фейгин отметил, что решение о включении его в реестр приняли, но самого включения, по его словам, не происходит.

Крым.Реалии намерены получить комментарий в Национальной ассоциации адвокатов Украины по поводу заявлений Марка Фейгина.

7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Сообщалось, что заседания планируют проводить каждую среду.

В середине июня на заседании подконтрольного Кремлю Симферопольского райсуда адвокат Умерова Марк Фейгин сделал заявление о необходимости получения разъяснений от судьи Андрея Кулешова о наличии у него двойного гражданства. По словам Фейгина, человек с двойным гражданством «не может отправлять правосудие».

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.