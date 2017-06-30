Госпогранслужба Украины: суд арестовал на 15 суток двух пограничников ФСБ России

Каланчацкий суд 30 июня арестовал на 15 суток двух пограничников ФСБ России, задержанных на Херсонщине в ночь на 30 июня. Об этом Радiо Свобода сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

По его словам, на основании статьи 204 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) суд применил в отношении задержанных административный арест сроком на 15 дней.

В пятницу 30 июня председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко сообщил о задержании в ночь на 30 июня на Херсонщине двоих военнослужащих пограничной службы ФСБ России.

Впоследствии в Госпогранслужбе заявили, что сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности России направили обращение, в котором просят предоставить информацию о двух задержанных российских военнослужащих.