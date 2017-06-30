Радио Крым.Реалии: Меджлис как опора крымской деоккупации

Как миссия и цели Меджлиса крымскотатарского народа изменились после аннексии Крыма Россией? Как крымскотатарские активисты работают на полуострове после запрета Меджлиса российскими судами?

Об этом ведущий Радио Крым.Реалии Сергей Мокрушин говорит с главой Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым и главой ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заиром Смедляевым.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.