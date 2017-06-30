В Крыму перенесли суд по свидетелю обысков в Бахчисарае – крымский активист

Подконтрольный Кремлю Бахчисарайский суд перенес судебное заседание по свидетелю обысков у крымских татар в Бахчисарае Осману Белялову из-за командировки адвоката. Об этом 28 июня в комментарии Крым.Реалии сообщил крымский активист Сервер Мустафаев.

«Вчера (29 июня – КР) адвокат Белялова написал ходатайство о переносе судебного заседания из-за командировки. Дата следующего заседания будет известна по его возвращению», – сказал Мустафаев.

Первое заседание по этому делу должно было состоятся во вторник 27 июня, но «по накладкам суда» его перенесли на пятницу 30 июня.

28 июня крымский активист Сервер Мустафаев сообщил, что Осману Белялову грозит до 30 суток административного ареста или штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей (от 66 до 132 тысяч гривен – КР) за участие в «несанкционированном митинге».

7 марта, подконтрольный Кремлю суд в Крыму не удовлетворила апелляционную жалобу свидетелю обысков у крымских татар в Бахчисарае Осману Белялову, обвиняемому в участии в несанкционированной массовой акции.

В конце января российский Мировой суд в Бахчисарае присудил Осману Белялову штраф в размере 10 тысяч рублей.

12 мая в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Они были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского Национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».