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Новости

Путин и Меркель обсудили по телефону саммит G20 – Кремль

В Кремле 30 июня сообщают о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, во время которой стороны обсудили саммит «Группы двадцати» (G20).

По информации российской стороны, Путин и Меркель обсудили Парижское климатическое соглашение и «несколько вопросов двустороннего сотрудничества».

В Кремле отмечают, что разговор инициировала немецкая сторона.

Этот разговор состоялся на следующий день после того, как в Белом доме подтвердили, что на полях саммита таки состоится встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Саммит G20 пройдет 7-8 июня в Гамбурге.

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