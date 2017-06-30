Путин и Меркель обсудили по телефону саммит G20 – Кремль

В Кремле 30 июня сообщают о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, во время которой стороны обсудили саммит «Группы двадцати» (G20).

По информации российской стороны, Путин и Меркель обсудили Парижское климатическое соглашение и «несколько вопросов двустороннего сотрудничества».

В Кремле отмечают, что разговор инициировала немецкая сторона.

Этот разговор состоялся на следующий день после того, как в Белом доме подтвердили, что на полях саммита таки состоится встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Саммит G20 пройдет 7-8 июня в Гамбурге.